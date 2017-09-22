Белый дом убедил посольство РФ, что Трамп передумал вводить новые санкции против России

Стало известно о том, что президент США Дональд Трамп передумал вводить дополнительные санкции в отношении России в связи с ситуацией в Сирии. Об этом правительство Вашингтона официально сообщило российскому посольству.

Не так давно постпред США в ООН Никки Хейли заявила о том, что США намерены ввести дополнительные санкции в отношении России в связи с химатакой на сирийскую Думу. Она отмечала, что они коснутся тех российских предприятий и личностей, которые имели отношение к поставке в Сирию оружия.

Стоит отметить, что на тот момент Трамп не принял окончательного решения в связи с введением санкций, а потому остался крайне недоволен заявлением Хейли.

Теперь же в Белом доме официально заявили российскому посольству в Вашингтоне о том, что пока американский президент не будет вводить новые санкции в отношении России.

Напомним, буквально недавно США ввели санкции в отношении нескольких российских бизнесменов и предприятий, что привело к существенному падению курса рубля и росту евро и доллара.