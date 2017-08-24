Офицеры ВМС Украины угрожают Порошенко, что вернутся в Крым за квартирами

Офицеры ВМС стали угрожать главе Украины Петру Порошенко тем, что уйдут обратно в Крым за своими квартирами. Они потребовали, чтобы глава государства наконец-то исполнил свое обещание и предоставил им обещанное жилье.

Как стало известно, украинские моряки больше не верят в "сказки" Петра Порошенко и уже готовы уйти обратно в Крым, где они вынуждены были бросить жилье и вместе со всеми членами семьи уехать для того, чтобы продолжить службу на Украине. Тогда Порошенко им пообещал, что взамен утраченных квартир офицеры ВМС получат новое жилье, однако моряки так до сих пор его и не получили.

Моряки отмечают, что честно исполняют свой долг и являются патриотами своей страны, однако их поражает циничное отношение украинской власти к людям, которым из-за веры в президента теперь приходится жить чуть ли не на улице, когда свое жилье в Крыму у них имеется.

Моряки потребовали, чтобы Порошенко наконец-то выполнил свое обещание, в противном случае все офицеры ВМС бросят службу и уедут обратно на полуостров.