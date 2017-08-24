Как стало известно от представителя Госдепа США Хезер Науэрт, Россия согласилась продлить разрешение на пролеты американских лайнеров‍. Новое соглашение будет действовать до 28 октября 2018 года, и эти данные уже подтвердили в нескольких американских авиакомпаниях.

Стало известно, что Россия все же не предприняла радикальной политики против США, когда для этого предоставилась возможность. Накануне между странами остро стал вопрос о продлении разрешения на пролеты американских лайнеров над территорией РФ. Старое соглашение теряло силу в эти сутки, 18 апреля в 3 часа утра.

Тем не менее, как сообщила Хезер Науэрт, договоренность не была сорвана. Представитель российского Министерства транспорта сообщил, что он продлен до конца октября нынешнего года. Кроме того, были пересмотрены договоренности о разрешении грузовых рейсов из Азии в Европу. После 20 апреля будет придуман новый маршрут для этих рейсов.