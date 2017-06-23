К концу 2018 года Роскомнадзор может заблокировать Facebook

В России, после блокировки Telegram может быть закрыта еще одна социальная сеть, в этот раз меры Роскомнадзора коснутся сервиса Facebook. По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, Facebook будет проверен, после чего станет известно окончательное решение.

Как сообщил Александр Жаров, проверка сервиса Facebook должна состояться до конца текущего года. На данный момент Роскомнадзор имеет к социальной сети несколько требований.

Надзорное ведомство хочет получить от Facebook выполнения локализации базы данных с информацией о российских гражданах на территории России. Также Роскомнадзор хочет удостовериться, что в сервисе удалены все запрещенные данные. По словам Жарова, с этими требованиями и их выполнениями в Facebook уже «опаздывают».

Глава Роскомнадзора отметил, что если в сервисе так и не будут выполнены все или даже одно требование, то от компании будут ждать информации. Если же разработчики сервиса не пояснят причину отказа выполнять требования или же проигнорируют условия Роскомнадзора, то может подняться вопрос и блокировке Facebook.