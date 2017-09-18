Лавров обсудил ракетные удары по Сирии со шведским коллегой
17 апреля глава российского МИД Сергей Лавров во время телефонной беседы со шведским коллегой Маргот Валльстрём обсудил недавнюю ракетную атаку по Сирии. Так рассказали в пресс-службе министерства РФ.
Прежде всего Сергей Лавров рассказал руководителю МИД Швеции о российской принципиальной позиции, которая сформировалась по итогам "акта агрессии" против САР в минувшую субботу. Стоит напомнить, что Великобритания, США и Франция сделали серию ракетных ударов по сирийским объектам. В России считают, что эти действия являются прямым нарушением Устава ООН.
Во время разговора Маргот Вилльстрём согласилась с необходимостью привлечь экспертов ОЗХО для компетентного расследования произошедшего в Думе. Кроме того, политики подняли ряд важных тем, касающихся позиций Совета государств Балтийского моря, а также двусторонних отношений России и Швеции.