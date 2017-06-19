В Совфеде поделились данными о вмешательстве в российские выборы

Сегодня, 18:03 \\ Политика

Эксперты зафиксировали "тысячи случаев" зарубежного вмешательства в выборы российского президента. Об этом 17 апреля рассказал замглавы комитета Совфеда по международным вопросам Андрей Климов.

 По информации сенатора, в марте текущего года было предпринято множество различных попыток повлиять на ход избирательного процесса. Андрей Климов во время беседы с журналистами радио "Говорит Москва" отметил, что можно составить общую квалификацию таких случаев на 10 групп по отличающимся характеристикам.

Кроме прочих источников воздействия, политик выделяет иностранные СМИ, которые работают в Российской Федерации и получают финансирование из других стран. 12 таких ресурсов во время предвыборной гонки публиковали русскоязычные материалы, которые содержали нарушения законодательства.

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Автор - Александр Лубяной
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