В Совфеде поделились данными о вмешательстве в российские выборы

Эксперты зафиксировали "тысячи случаев" зарубежного вмешательства в выборы российского президента. Об этом 17 апреля рассказал замглавы комитета Совфеда по международным вопросам Андрей Климов.

По информации сенатора, в марте текущего года было предпринято множество различных попыток повлиять на ход избирательного процесса. Андрей Климов во время беседы с журналистами радио "Говорит Москва" отметил, что можно составить общую квалификацию таких случаев на 10 групп по отличающимся характеристикам.

Кроме прочих источников воздействия, политик выделяет иностранные СМИ, которые работают в Российской Федерации и получают финансирование из других стран. 12 таких ресурсов во время предвыборной гонки публиковали русскоязычные материалы, которые содержали нарушения законодательства.