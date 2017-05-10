На Украине потребовали вернуть Крыму его "арийское" название

Политолог Олег Соскин, который ранее занимал должность советника бывшего президента Украины Леонида Кучмы, заявил о том, что уже давно следует потребовать, чтобы Крыму вернули его истинное "арийское" имя. Помимо этого Соскин вспомнил, что Крым всегда являлся украинской территорией.

Не так давно в одном из интервью Олег Соскин рассказал о том, что Крыму крайне необходимо вернуть старое "арийское" название Таврида, а Севастополю - Корсунь. По словам политолога, почему-то полуостров начали называть Крымом, хотя он всегда принадлежал украинскому государству и носил совсем другое имя.

Помимо этого, он призвал украинское правительство разорвать дружбу с Россией и прекратить любые отношения между двумя странами. Соскин заявил, что если этого до сих пор никто не сделал, это говорит о любви украинской власти к России, в теплых отношениях с российским государством политолог обвинил Кабмин, Верховную Раду и даже главу Украины Петра Порошенко.