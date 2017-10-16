Песков надеется, что Telegram скоро опять начнет работать

Дмитрий Песков надеется на то, что в связи с ситуацией с блокировкой Telegram никто не ощутит видимых неудобств и не пострадает. Кроме того, в Кремле не теряют надежды, скоро мессенджер вновь начнет работать.

Пресс-секретарь президента РФ рассказал о том, что российское правительство рассчитывает на то, что от сложившейся с Telegram ситуации страдать никто не будет, в особенности те, кто не имеет к ней прямого отношения. Песков полагает, что в скором времени удастся отыскать способ, который позволит и исполнить решение суда в отношении мессенджера, и от этого не пострадают другие приложения в интернете.

Также пресс-секретарь президента указал на то, что Кремль не вправе давать оценки решению суда и обсуждать его. По его словам, в решение суда указано, что блокировка Telegram будет продолжаться до тех пор, пока его основатели не выполнят все требуемые от них условия.

Песков выразил надежду, что Telegram в скором времени постарается выполнить все требования ФСБ, отдаст ключи шифрования и мессенджер вновь заработает.