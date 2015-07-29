МИД Франции: после удара Запада в Сирии не смогут делать химоружие

В Сирии больше не смогут создавать химическое вооружение после ракетных ударов союзников с Запада. Об этом 17 апреля в эфире радио Franceinfo сообщил руководитель французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

В субботу вооруженные силы Франции, Великобритании и США атаковали территорию Сирии. По словам министра, ракеты союзников уничтожили три опасных объекта: исследовательская база, центр изготовления и склад арсенала химических боеприпасов. В беседе с журналистами от объявил, что по данным Франции производство химического оружия в Сирии более наладить нельзя.

Лидер внешнеполитического ведомства подчеркнул, что атака не была официальным объявлением войны правительству САР. По его информации, в 2013 году страна обязалась уничтожить запасы химоружия, однако не выполнила их в полной мере. А субботу армии западных государств при помощи силовых методов попросту помешали дальнейшему распространению этого "инструмента террора".

Стоит отметить, что Жан-Ив Ле Дриан не захотел комментировать высказывания американского президента, сделанное в Twitter накануне удара. Он выразил уверенность, что на следующей неделе, во время встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном, Дональд Трамп будет говорить начистоту.