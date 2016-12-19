"Рассыпается на глазах": Косачев раскрыл причины заявления G7 по делу Скрипалей

В Совете Федерации считают заявление "Большой семерки" о давлении на РФ в связи с "делом Скрипалей" проявлением солидарности к Великобритании. Так 17 апреля сообщил Константин Косачев, председатель внешнеполитического комитета.

По мнению сенатора, таким образом страны G7 пытаются оказать поддержку британцам, чьи доказательства против России по инциденту с отравлением Юлии и Сергея Скрипалей буквально "рассыпаются на глазах". Константин Косачев обратил внимание, что при этом Москва дала ответы на все интересующие Великобританию вопросы и активно сотрудничает с экспертами ОЗХО по расследованию обстоятельств. А вот G7, напротив, отказываются вести конструктивный диалог.

Ранее представители "семерки" потребовали от российского правительства в срочном порядке ответить на очередные вопросы, связанные с покушением на убийство Скрипалей. Константин Косачев утверждает, что для продвижения расследования G7 должна давить не на Россию, а на других членов объединения.