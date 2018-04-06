Страны G7 требуют от России срочного ответа по "делу Скрипаля"

Страны "Большой семерки" предъявили требование России, в котором говорится о том, что Москва должна дать срочный ответ на все вопросы, касающиеся отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Такое требование было озвучено сразу же после встречи глав МИД G7.

В своем заявлении страны G7 заявили о том, что Великобритания предоставила достаточно информации по поводу инцидента в Солсбери. Главы МИД полностью разделяют точку зрения британского правительство о том, что за отравлением Скрипалей стоит Россия, все предоставленные факты указывают на это и другого правдоподобного объяснения быть просто не может.

Страны G7 также осудили российское правительство относительно того, что оно отказывается отвечать на законные вопросы Великобритании, касательно отравления Скрипалей. "Большая семерка" призвала Россию срочно ответить на все поставленные вопросы, а также раскрыть информацию о производстве нервно-паралитического вещества "Новичок", которым, по предположения Лондона, отравили Скрипалей.