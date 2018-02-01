Журналисты из США не нашли подтверждений химических атак в Сирии

Журналисты из США, которые являются сотрудниками телеканала One America News Network, не нашли подтверждений химических атак в Сирии. Их расследование появилось на сервисе Youtube, в роли ведущего в нем выступает корреспондент Пирсон Шарп.

7 апреля по всему миру стала распространяться информация о том, что в Сирии была произведена химическая атака. США посчитали своим долгом ответить за страдания местных жителей, якобы имевших место, и отправили туда своих эсминцев. Вскоре по Сирии было нанесено множество ударов. Стоит отметить, что до сих пор ни от какой организации не было слышно подтверждений в пользу того, что химатака была.

Эту версию решили проверить американские журналисты, место работы которых - телеканал One America News Network. Они поехали в город Дума, где по предположению была атака, и встретились с представителями сирийского правительства. Вместе они приехали к месту, на которое было указано как место атаки. Они опросили местных жителей, которых встречали, и никто из них не подтвердил запрашиваемую информацию. Более того, они говорили, что в указанный день находились очень близко к этому месту, так что почувствовали бы на себе действие химических веществ, если бы они были выпущены.