"Пёс против": Дуров создал логотип "цифрового сопротивления"

Создатель Telegram Павел Дуров предлагает озаглавить "цифровое сопротивление" собственным логотипом. Изображение он разместил на странице соцсети "ВКонтакте".

В 2014 году основатель спонтанно нарисовал для детей-сирот собаку Спотти, которая вскоре стала главным олицетворением социальной сети "ВКонтакте". Теперь персонаж получил редизайн и возможность стать официальным символом нового движения, под названием Digital Resistance. Спотти облачился в темную накидку с капюшоном, отражающий анонимность - главное достоинство Интернета. Вероятно, автором наброска является сам Павел Дуров.

Ранее Таганский суд Москвы позволил "Роскомнадзору" при поддержке ФСБ заблокировать Telegram после скандала. Руководство мессенджера отказалось предоставить по требованию спецслужбы ключи для расшифровки сообщений пользователей, подозревающихся в терроризме. Павел Дуров считает, что без Telegram безопасность в сфере информации для России существенно снизится. Ведь из нейтральной платформы его мессенджера россияне направятся в американские сервисы WhatsApp или Facebook. При этом угроза терактов сохранится.