Видеоматериал о химической атаке сирийской Думы является постановочным, и Россия обнаружила его участников. Об этом 16 апреля на исполнительному совету ОЗХО рассказал постпред РФ при организации Александр Шульгин.

Ранее появились сведения о том, что 7 апреля город Дума в Восточной Гуте был атакован химическим оружием. По словам Александра Шульгина, в результате расследования в Сирии не удалось обнаружить признаков или пострадавших от химвооружения. Ни останков специфических боеприпасов, ни пациентов с характерными повреждениями в медучреждениях.

А вот доказательства обратного у россиян имеются. В частности, найдены участники съёмочного процесса видеозаписи, которая выдавалась за подтверждение атаки. Александр Шульгин утверждает, что эти люди участвовали в интервью для телевидения и даже показывали кадры, на которых запечатлены в постановочном материале. Они квалифицированные медики, работающие в городской "скорой помощи" Думы.

Представитель России отметил, что у его страны есть неопровержимые улики против реальности "инцидента 7 апреля". Он убежден, что вся поднятая шумиха является намеренной провокацией экспертов из Великобритании с целью обмануть общественность и мотивировать враждебность против Сирии. Возможно, им помогли коллеги из США.