МИД: ОЗХО не может работать в Сирии из-за последствий ракетных ударов США

Представители ОЗХО не имеют возможности попасть в сирийский город Дума из-за недавнего запуска ракет войсками США, Великобритании и Франции. Так 16 апреля сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По словам чиновника, эксперты не могут въехать в город Восточной Гуты, потому как экспедиция не согласована с департаментом Секретариата ООН по безопасности. В ночь на минувшую субботу произошла противозаконная "вооруженная акция" со стороны союзнических стран. По Сирии было запущено более сотни ракет. Преимущественная часть снарядов были уничтожены ПВО сирийской армии.

После этого, по сведениям Сергея Рябкова, решение вопроса по ОЗХО затягивается. Представитель министерства отметил отсутствие предпосылок для применения ударов. А аргументация Великобритании и поддержавших её стран является "нулевой" в аспекте как политики, так и законодательства.