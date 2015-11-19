Совет ЕС требует провести независимое расследование "шокирующих" событий в Сирии

Совет Евросоюза из глав МИД 28 государств требует экстренно организовать независимое расследование недавних событий на территории Сирии. Такое заявление составлено 16 апреля на заседании в Люксембурге.

В тексте сказано, что сирийские инциденты "шокируют" европейских политиков и мировую общественность, а потому должны быть срочно проверены независимыми экспертами. Из-за неординарного характера происшествий решимость членов Совет укрепляется.

Согласно документу, лидеры внешнеполитических ведомств считают неприемлемым использование химического оружия. Такие действия противоречат международному законодательству и могут квалифицироваться, как военные правонарушения и даже преступления против человечности. А потому не может оставаться без реакции. Европейский союз намерен найти виновных и наказать их, согласно закону.

Вопрос Сирии попал на повестку дня заседания, среди прочих важных проблем. Ранее страна была обстреляна войсками США, Франции и Великобритании после сообщений о применении правительством химического оружия.