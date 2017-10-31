Аваков рассказал, чему Украина может научить весь мир

Украинский глава МВД Арсен Аваков с гордостью заявил, что всему миру стоит поучиться у Украины противостоянию в гибридной войне с Россией. По словам Авакова, своему умению Украина готова обучить любого желающего.

Не так давно перед своим визитом в США Арсен Аваков заявил о том, что Украина с успехом противостоит гибридной войне с Россией. Он также отметил, что этому следует научить весь мир, а Киев с удовольствие выступит в роли "учителя". В то же время Аваков отмечает, что страна готова перенимать опыт всех передовых государств, однако в вопросе войны с Россией, остальным следует учиться именно у украинского государства.

Стоит отметить, что в процессе своего выступления, Аваков также заявил о том, что Россия постоянно вмешивается в итоге выборов в любых странах, организует кибератаки и имеет прямую причастность к произошедшему с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью в Великобритании.