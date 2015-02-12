США выделяет $65 миллионов на уменьшение экономической зависимости Донбасса от РФ

В США Агентство по международному развитию намерено выделить до 65 миллионов долларов на меры по уменьшению экономической зависимости Донбасса от РФ. Об этом USAID объявило в пресс-релизе.

Согласно документу, финансовые ресурсы призваны восстановить экономику Донецкой и Луганской областей, укрепить их торговые отношения с Евросоюзом и Украиной. В итоге переориентации зависимость региона от России должна существенно снизиться, тогда как связи с украинскими предприятиями - улучшиться. Авторы уточняют, что планы касаются экономической сферы всех областей Украины, однако приоритет будет отдаваться именно Донбассу.

Исполнители такой финансовой операции должны быть готовы к работе в условиях боевых действий, а также смены расстановки сил противоборствующих сторон. В частности, продвижению ВСУ. USAID пишет, что экономическое состояние региона было в убыточном состоянии ещё до вооруженного конфликта. К этому привел дефицит финансирования и неправильная политика управления госпредприятиями. А "российская агрессия" окончательно привела Донбасс к упадку.

Подрядчикам предстоит запускать процессы с быстрой отдачей, ориентированные на местный бизнес, пострадавший в период конфликта. Участникам проекта нужно стабилизировать экономику за счет помощи малым и среднем предприятиям. Продукцию Донбасса нужно вывести на внутренний рынок, а затем и на международный. В результате оказанной помощи, в регионе должно вырасти число предпринимателей, а также их инвесторов. Уменьшив влияние крупных предприятий в пользу сети меньших, подрядчики снизят зависимость от России и местной олигархии. Внимание также нужно уделить устаревшим промышленным мощностям.

В публикации указано, что население юго-восточной Украины не знает о реальной ситуации в остальной части страны. По их мнению, власти и западные соотечественники винят жителей Донбасса в пророссийских настроениях и считают маргиналами. Кроме того, украинцы из Луганской и Донецкой областей слабо проинформированы об организованных Киевом реформах, а потому не доверяют правительству и его официальным заявлениям. Поэтому начнется PR-кампания, в рамках которой подрядчики выпустят в СМИ материалы о судьбе бизнесменов, получивших помощь. Положительный пример поможет людям лучше воспринять изменения.