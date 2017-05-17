WSJ: Трамп настаивал на ударе по российским объектам в Сирии‍

Американский лидер Дональд Трамп настаивал на ударе по российским объектам в Сирии‍, когда вместе с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом рассматривал дальнейший план действия США.

Издание Wall Street Journal передает новости прямиком из Белого дома. Оказывается, что накануне лидер США Дональд Трамп совместно с министром обороны Джеймсом Мэттисом составлял план действий, которым американские войска будут руководствоваться при нанесении атак по Сирии. Не секрет, что пока Америка не собирается сдавать свои позиции в этом вопросе. Мэттис предоставил президенту три варианта, согласно которым события могут развиваться дальше.

Один из вариантов предполагал удар по объектам, принадлежащих сирийскому правительству и имеющих на своей территории химоружие. Другой же предполагал более расширенный спектр удара, который помимо прочего содержал в списке также исследовательские лаборатории и командные центры войск. Третий же подразумевал удар по российским объектам, и именно на нем, как утверждает источник, настаивал Трамп.