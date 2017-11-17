Белый дом: сирийский удар – предостережение для России, Ирана и Сирии

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что удар по Сирии, совершенный США и союзниками, является предостережением для Москвы, Дамаска и Тегерана. По словам Сандерс, такие меры показали, что Трамп будет добиваться соблюдения «начерченной им красной черты».

Как сообщила Сара Сандерс, в пятницу, 13 апреля, силы США и коалиции выполнили мисси, которые на все 100% помогли осуществить поставленные перед собой задачи. Данными мерами были уничтожены объекты химической инфраструктуры Сирии. Именно эти цели и ставили перед собой США и их союзники.

Также в Белом доме отметили, что данные меры были посланием для Сирии, России и Ирана. Таким ударом, заявила Сандерс, Трамп хотел показать, что если он установил «красную линию», то он будет стремиться к ее соблюдению.

Таким образом, в Белом доме атаку на Сирию назвали «предостережением» от Трампа. Президент США показал, что нужно соблюдать границы «очерченной им красной черты».