В США показали снимки последствий ракетных ударов по Сирии

В США компания DigitalGlobe, занимающаяся оборудованием для космической съемки, показала снимки Сирии, на которых видны последствия ракетного удара. В своей публикация компания показала, как выглядела территория до атаки и как выглядит после нее.

В Twitter-аккаунте компании DigitalGlobe появились несколько снимков, на которых видно, к чему привели ракетные удары по Сирии. Также сообщается, что данные фотографии были переданы иностранному изданию, которое и разместило эти изображения на своем сайте.

На снимке видны три здания, которые после атаки оказались разрушенными. В описании к снимкам, выполненным в режиме «до и после», издание также дописало, что на фото изображен объект, где создается химическое оружие.

В комментариях под записью компании в Twitter пользователи усомнились в достоверности снимков. По мнению комментаторов, если по Сирии нанесли удары и выпустили в ту сторону больше 100 ракет, то должно быть больше повреждений. Также многие назвали снимки фейковыми и заявили, что будут верить лишь официальным источникам.