Путин обсудил с Роухани ракетный удар США по Сирии

Глава Российской Федерации Владимир Путин, сегодня, 15 апреля, обсудил с иракским коллегой Хасани Роухани ракетный удар США по Сирии. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Как стало известно, Путин сегодня провел телефонные переговоры с Ираком, в ходе которых поделился с Роухани своим мнением относительно ракетного удара, который США совершили по Сирии. Российский лидер выразил мнение, что подобное поведение Вашингтона сильно влияет на политическое урегулирование сирийской ситуации.

Также Путин заметил, сообщает пресс-служба Кремля, что подобное нарушение правил Совбеза ООН Соединенными Штатами ведет к хаосу в международных отношениях.

Роухани полностью поддержал своего российского коллегу, позднее они вместе обсудили положение дел в ближневосточном регионе.