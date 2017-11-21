Асад рассказал, во сколько обойдется восстановление Сирии

Президент Сирии Башар Асад рассказал в ходе встречи с парламентариями России о том, сколько будет стоить восстановление сирийской инфраструктуры, а также отметил, что на это в общей сложности уйдет не менее 10 лет. Об этом в воскресенье, 15 апреля, заявил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Саблин передал слова сирийского главы Башара Асада о том, сколько денежных вложений и времени потребуется для восстановления инфраструктуры Сирии. По его словам, на это уйдет не менее 10 лет, кроме того, восстановление инфраструктуры обойдется примерно в 400 миллиардов долларов. По словам Асада, только спустя 15 лет после начала восстановления Сирии, граждане смогут жить нормально и ни в чем не нуждаться.

Стоит отметить, что во время данной встречи Башар Асад также рассказал о том, что оружие России в несколько раз превосходит западное, ведь именно благодаря ему сирийским военным и удалось сбить над Сирией "умные" ракеты США.