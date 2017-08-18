Минобороны США показало видео с пуском «Томагавка» с подводной лодки по Сирии

Минобороны США опубликовали в Сети ролик, на котором показан пуск крылатой ракеты «Томагавк», которая в ночь с 13 на 14 апреля была запущена с подводной лодки на территорию Сирии. В общей сложности, в сторону Сирии выпустили больше 100 таких ракет, сирийские силы ПВО смогли нейтрализовать порядка 70 из них.

Как сообщает издание Daily Mail, на 24-секундном видео показан пуск ракеты с подлодки типа «Вирджиния» USS John Warner. В сторону Сирии были выпущены ракеты «Томагавк». Пуск осуществлялся с борта подводной лодки.

Как сообщалось ранее, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция провели пуски ракет по Сирии. Причину такой атаки они объяснили ответными мерами на инцидент, случившийся в сирийской Думе 7 апреля. Тогда, по некоторым данным, была произведена химатака. Во Франции также показали доклад, согласно которому атака химическим оружием, скорее всего, была произведена на самом деле. К такому выводу спецагенты пришли после анализа данных и сбора более детальной информации, во время которого эксперты осмотрели снимки погибших и жертв атаки.