Британцы, живущие на Кипре, боятся реакции России на атаку на Сирию

Британцы, живущие на Кипре, тревожатся в связи с недавними ударами США по Сирии. Они опасаются, что ответные действия России могут их затронуть, как сообщает VistaNews.

В настоящее время на Кипре живёт 25 тысяч британцев, и тысячи летают на отдых. Средиземноморское государство также известно и двумя британскими военными базами. С двух из них осуществлялась поддержка для ударов США. Руководители баз отмечают, что ответные действия России из-за атаки по Сирии вряд ли их затронут, но всё же некоторый процент опасности имеется. В доказательство приводится то, что сказал посол РФ в США – "всё имеет своё наказание".

От Кипра до Сирии всего 500 километров, потому в случае чего это государство также может попасть под обстрел. В настоящее время уже подготавливают эвакуационные мероприятия, если риск атаки возрастёт. Стоит отметить, что удар, из-за которого теперь есть опасность для Кипра, имел место 14 апреля. Обстрел должен был быть точечным, точный масштаб ущерба пока уточняется.