«Война под фальшивым предлогом»: В Швейцарии осудили удар по Сирии

В Швейцарии удар по Сирии вызвал осуждение и критику, главы оборонного и внешнеполического ведомств страны не одобрили действия США, Великобритании и Франции. По мнению политиков Швейцарии, прежде чем наносить удар, стоило дождаться отчетов о проверках сведений о применении химоружия.

СМИ сообщили, что начальник Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис отметил, что на данный момент еще нет доказательств того, что в Сирии были применены химические вещества. В своем заявлении он напомнил о событиях 2003-2011 года, когда в Ираке была война, в ней принимали участие США и их союзники.

По словам политика, в нынешней истории уже имеются случаи, когда войны велись «под фальшивыми предлогами». По словам руководителя Федерального департамента обороны, спорта и защиты населения Швейцарии Ги Пармелена, перед ударов стоило получить результаты экспертизы. Политик уверен, что для таких действия должны быть весомые аргументы, а США, Великобритания и Франция не дождались отчетов об анализе и приняли серьезные меры без экспертных данных, подтверждающих или опровергающих применение химоружия.