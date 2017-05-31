Украина поддержала ракетный удар по Сирии

В МИД Украины поддержали ракетный удар по Сирии и выразили солидарность с США и их союзниками. Также в Киеве назвали Дамаск ответственным за проведение возможной химатаки, которая случилась 7 апреля в сирийской Думе.

На сайте МИД Украины сообщается, что преступления в Дамаске целенаправленно поддерживает «кремлевский режим». Своими действиями, отмечается в сообщении от украинского МИД, этот режим приводит к невозможности разрешить конфликт в Сирии путем мер, прописанных в уставе Совбеза ООН.

В МИД Украины выразили поддержку и солидарность проведенному ракетному удару в Сирии. Ведомство одобрило действия США и союзников, а также отметило, кто может быть виновен в химической атаке 7 апреля. По данным из сообщения МИД, ответственным за случившееся в сирийской Думе является Дамаск.

Ранее стало известно, что ряд стран поддержал ракетный удар в Сирии. Во Франции его назвали «целесообразным», указав, что применять химическое оружие является неприемлемым, а данные меры были «легитимными». В Великобритании также отметили, что другого варианта ответа на химатаку «не существовало».