МИД Франции: Макрон не будет отменять майскую встречу с Путиным

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Эммануэль Макрон не станет отменять своего визита в Россию, который запланирован на май. Встреча Путина и Макрона состоится, акцент беседы будет поставлен на ситуацию в Сирии.

Как сообщается, во Франции придают больше значение «разговору» с Россией. На данный момент продолжает готовиться визит французского президента, запланированный на май. Также отмечается, что основной темой, которая будет затронута во время беседы Макрона и Путина, может стать тема ситуации в Сирии.

По словам главы французского МИД, во Франции считают важным продолжать вести диалог с Россией. Как заявлял ранее Макрон, он готов стать ключевым участников на Петербургском международном экономическом форуме. Также сообщалось, что президент Франции намерен прибыть в Россию раньше форума и посетить Москву. Там он хочет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.