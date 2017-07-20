Во Франции рассекретили доклад о возможном применении химоружия в сирийской Думе

Минобороны Франции разместило на своем официальном сайте доклад, в котором размещены засекреченные ранее данные спецслужб. В нем говорится о том, что 7 апреля в сирийской Думе была произведена химическая атака, в материалах доклада также указывается, что власти Сирии продолжают вести тайную программу по созданию химоружия.

Как сообщается в докладе, спецслужбы Франции провели анализ показаний от свидетелей происшествия. Также были рассмотрены фотографии и видеоматериалы, публиковавшиеся на сайтах и в СМИ. Спецагенты проанализировали все данные и заявили, что большая часть материалов о случившемся с сирийской Думе не является «сфабрикованной».

Также в докладе сообщается, что с 2013 года власти Сирии продолжают вести тайную программу по химоружию. Якобы, в Сирии не прекратили работу программы и работы продолжают вестись подпольно.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп дал приказ по нанесению ракетных ударов по сирийской территории. Такие меры являются ответом на предполагаемое применение химоружия в Думе. К Трампу также присоединились власти Великобритании и Франции.