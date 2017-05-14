Порошенко обратился к Путину на «ты» и возложил на него ответственность за войну в Донбассе

13 апреля президент Украины Петр Порошенко высказался на счет миротворческой операции в Донбассе и отметил позицию президента России Владимира Путина. К Путину Порошенко в своих высказываниях обращался на «ты» и сказал, что тот виновен в войне и агрессивном настроении, направленном на Украину.

Порошенко отметил, что на данный момент более 40 государств высказали свое согласие на поддержку и участие в миротворческой операции на юго-востоке Украины. По данным от президента Украины, поддержать операцию согласны как страны из «большой семерки», так и государства ЕС, не входящие в состав НАТО.

Порошенко отметил, что в мире изменилось мнение о ситуации в Украине и многие теперь поддерживают создание миротворческой операции. Теперь, утверждает президент Украины, Путину предстоит дать пояснения свой позиции, направленной против миротворцев. В своем обращении к Путину Порошенко использовал обращение на «ты» и назвал его «уважаемым, либо не уважаемым».

Если Путин не может дать пояснений тому, что он не поддерживает идею миротворцев в Донбассе, то он, утверждает Порошенко, несет ответственность за смерти и травмы украинцев, как простых граждан, так и военных. С текстом обращения Порошенко можно ознакомиться на его официальном сайте.