Российский посол в Лондоне очень удивился данным о слежке РФ за Скрипалями

Сотрудники российского посольства в Лондоне сильно удивлены публикациями в британских СМИ относительно "слежки" за пострадавшими Сергеем и Юлией Скрипалями. Так 13 апреля заявил посол РФ Александр Яковенко в своей речи на пресс-конференции.

Ранее в этот же день "Версия" передавала слова Марка Седвилла, советника премьера Великобритании Терезы Мэй. По информации журналистов, чиновник рассказал слежке за электронной почтой Юлии Скрипаль, которую спецслужбы России, якобы, вели не менее пяти лет. В связи с этим СМИ начали строить прочие версии скандального события.

Александр Яковенко сказал, что подобные материалы вызывают у него удивление. Ведь бывший разведчик Сергей Скрипаль был официально освобожден ещё в Москве для запланированного обмена. Дипломат отрицает правдоподобность такой теории логичным вопросом: почему контрразведка Великобритании не выявили и не пожаловались на шпионаж ранее? Он подчеркнул, что от британских властей не поступало нареканий на условия жизни семьи Скрипалей в Солсбери.