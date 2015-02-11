Советник Мэй: российские спецслужбы уже пять лет следят за Скрипалями

Марк Седвилл, советник по национальной безопасности премьер-министра Великобритании Терезы Мэй утверждает, что спецслужбы России уже пять лет ведут слежку за отравленным экс-разведчиком РФ Сергеем Скрипалем и его дочкой Юлией. Об этом пишет издание Sky News.

По информации СМИ, Марк Седвилл указал эти данные в письме для генерального секретаря НАТО Йенса Столтенбергу. По словам чиновника из Великобритании кибер-специалисты Главного разведывательного управления РФ, как минимум, с 2013 года следили за электронным ящиком Юлии Скрипаль. Марк Седвилл также отметил, что в 2000-х годах российские ведомства запустили программу обучения особых подразделений, специализирующихся на отравляющих химикатах. По его сведениям, среди прочего такие эксперты изучали методы передачи нервно-паралитических токсинов через ручки двери.

Ранее ОЗХО завершили собственное расследование инцидента и обнародовали свой отчет. Эксперты Организации подтвердили факты, открытые ранее следствием Великобритании. А вот создатель "Новичка" Нил Мирзаянов заявил, что яд использовал "идиот", который не предусмотрел реакцию вещества на ручке с влажным воздухом. По его мнению, именно из-за этого Скрипали все ещё живы.