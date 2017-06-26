ФСБ поддерживает в суде требование Роскомнадзора заблокировать Telegram в РФ

13 апреля в суде Таганского района Москвы сотрудники ФСБ поддержали требование Роскомнадзора заблокировать деятельность Telegram в России. Такое заявление представитель ведомства сделал во время заседания.

В пятницу представители Роскомнадзора требуют через суд запретить мессенджеру работать на территории Российской Федерации. Они утверждают, что принципы работы Telegram могут угрожать интересам страны и безопасности россиян. Федеральная служба безопасности согласна с позицией ведомства и соглашается с обоснованностью позиции Роскомнадзора по иску против Telegram.

А руководство мессенджера по главе с Павлом Дуровым не спешит защищаться. В четверг правоохранители компании сообщили судьям о сильной занятости и направили ходатайство о переносе слушания. Просьба была отклонена. На само заседание адвокаты Telegram не пришли. Ранее Павел Дуров отдал им приказ не вмешиваться в процесс. Таким образом основатель желает указать на нелегитимность иска.