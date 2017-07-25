Путин: испытание новой ракеты произойдет через 10 лет

Испытания новой сверхтяжелой ракеты планируется реализовать через 10 лет. Однако, для данного события, Владимир Путин собирается построить индивидуальный комплекс на космодроме "Восточный".

Владимир Путин заявил, что опробование новой сверхтяжелой ракеты планируется осуществить через десять лет. Помимо этого, для данного испытания, президент РФ проектирует создание особого комплекса на космодроме «Восточный».

Российское ракетно-космическое предприятие «Энергия» будет работать над разработкой эскиза новой российской ракеты, а госкорпорация «Роскосмос» планирует выделить на эскиз 1,613 миллиарда рублей. Завершение работы планируется на 2019 год. По словам Владимира Путина, новая ракета должна осуществлять подъем груза более восьмидесяти тонн и доставлять корабли к Марсу и Юпитеру.

Кроме этого, российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace планирует через 5-7 лет закончить работу по новой "сверхзвуковой" ракете. 12 апреля в день Космонавтики президент Российской Федерации посетил павильон "Космос" на ВДНХ. Главной достопримечательностью павильона, является космический корабль "Восток-1", в котором Юрий Гагарин совершил полет вокруг Земли.