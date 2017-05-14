Порошенко приказал вывести Украину из СНГ

Украинский президент Петр Порошенко отдал поручение правительству начать выход страны из органов СНГ. Такое заявление прозвучала в Киеве на 11-м форуме по безопасности.

Петр Порошенко призвал Кабинет министров приступить к закрытию представительств государства при политических институтах в Минске. Он также распорядился проанализировать все договора и соглашения, которые украинская сторона подписала при входе в состав СНГ. Чиновникам предстоит проверить пункты этих документов на предмет того, как они соответствуют интересам Украины.

По словам Петра Порошенко, он также намерен предложить Верховной Раде для утверждения законопроект о незамедлительной аннуляции некоторых принципов договора о дружбе с Российской Федерацией. Наверняка останется в силе лишь та часть соглашения, в которой упоминается уважение к территориальной целостности и нерушимости границ. Петр Порошенко подчеркнул, что "Договор" нарушает национальные интересы страны. Среди прочего, мешает обеспечивать её "право на самооборону".