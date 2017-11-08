Главу "Роснефти" Сечина впервые допросят по делу Улюкаева

12 апреля руководитель предприятия "Роснефть" Игорь Сечин в первый раз посетил суд в рамках уголовного дела о нарушениях экс-министра Алексея Улюкаева. Прокурор Борис Непорожный в Мосгорсуде рассказал о грядущем допросе бизнесмена.

В четверг столичная прокуратура потребовала проведения допроса Игоря Сечина. Борис Непорожный заявил, что заседание должно происходить в закрытом режиме с целью неразглашения коммерческих и государственных тайн "Роснефти". Показания будут касаться приобретения компанией акций другой фирмы из нефтяной сферы - "Башнефти".

Бывшего главу министерства экономического развития Алексея Улюкаева ранее приговорили к восьми годам колонии и 130 миллионам рублей штрафа за получение взятки от Игоря Сечина в размере 2 миллионов долларов. На суде сторона защиты и сам осужденный требовали проведения открытого допроса Игоря Сечина, а также смены реального срока на условный. Несмотря на их усилия, судьи поддержали требования прокуратуры и перенесли процесс.