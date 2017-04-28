Финляндия предоставила РФ второе разрешение на строительство "Северного потока-2"

Российские энергетики получили от Финляндии второе разрешение, требуемое для продолжения "Северного потока-2". Так 12 апреля объявила пресс-служба Агентства по региональному управлению южного региона страны.

В сообщении сказано, что финские чиновники согласились позволить России провести газопровод к Германии по водам экономической зоны в рамках законодательства Финляндии. Около недели назад правительство Финляндии утвердило для проекта предварительное решение по эксплуатации морской территории. Теперь же россияне получили от финов итоговое разрешение.

"Северный поток-2" должен запустить свою работу в конце 2019 года. Строители проведут трубы между прибрежной зоной России и Германии по дну Балтийского моря, практически повторяя маршрут оригинального "Северного потока". При этом мощность увеличится двукратно за счет двух ниток, каждая из которых способна пропускать за год порядка 27,5 миллиардов кубометров газа. Проект затронет воды России, Германии, Дании, Финляндии и Швеции.