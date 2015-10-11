Посол заявил о полном праве России сбивать летящие против Сирии ракеты США

Посол РФ в Ливане Александр Засыпкин заявил о том, что российская сторона имеет полное право проводить атаку против ракет США, которые будут выпущены по Сирии. По его словам, в связи с проявлением агрессии в отношении Сирии, Россия будет действовать по указу главы государства.

Как рассказал Засыпкин, в связи со сложившейся ситуацией российские военные оставляют за собой полное право сбивать те ракеты, которые будут выпущены американцами в направлении Сирии. Кроме того, военные получат распоряжение наносить ответные удары по источникам огня. Засыпкин отметил, что в случае агрессии со стороны США, Россия будет выполнять указания и распоряжения своего президента.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что, возможно, отреагирует на химатаку в сирийском городе Дума, где могли погибнуть 40 человек. Российская сторона утверждает, что Сирия не сбрасывала химическую бомбу в Думу, однако США продолжает стоять на своем.