Посольство РФ: Больница Солсбери ни разу не подтвердила отравление Скрипалей химвеществом

Представитель посольства России в Великобритании сообщил о том, что врачи из больницы Солсбери ни разу не подтвердили информацию властей о том, что экс-сотрудник ГРУ и его дочь Юлия на самом деле были отравлены химическим веществом. Об этом говорит тщательный анализ заявлений медиков.

Как заявили в российском ведомстве, они несколько раз тщательным образом проанализировали все заявления врачей по делу отравленных Скрипалей и заметили, что медики ни разу не упомянули о том, что они пострадали от химвещества. По словам представителей посольства, что в больнице Солсбери даже косвенно не подтверждают утверждения британских властей о том, что у Скрипалей наблюдались симптомы химического отравления и лечили их именно от этого.

В связи с этим ведомства направило в МИД Великобритании новую ноту, а также письмо сотрудникам больницы, чтобы они еще раз уточнили информацию по данному вопросу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Юлию Скрипаль выписали из больницы. Ее сестра заявила о том, что в ближайшее время Юлия намерена созвать пресс-конференцию и попросить для себя политическое убежище.