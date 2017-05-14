Путин на встрече с учеными пошутил про американцев, которые не смогут встать на границе России

Российский президент Владимир Путин во время встречи с учеными Курчатовского института Российской академии наук пошутил по поводу американцев, которые не смогут встать на границе России. Таким образом он поспешил успокоить одного из ученых.

Во время встречи с Путиным один из ученых отметил то, что Россия является довольно большой и протяженной страной. Он выразил опасения, что если все граждане страны станут по ее периметру, то между ними образуются большие просветы, в которых спокойно смогут уместиться 10 китайцев и 5 европейцев с американцами.

В ответ на это российский президент рассмеялся и пошутил, что американцам не удастся встать на границе России.

Напомним, ранее Владимир Путин на встрече с учеными рассказал о том, как разрабатывалось уникальное российское оружие.