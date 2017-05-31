«Нафтогаз» начинает принудительное взыскание долга с «Газпрома»

Украинская компания «Нафтогаз» сообщает о запуске программы по принудительному взысканию долгов с российской организации «Газпром». На данный момент «Нафтогаз» занимается подготовкой искового обращения с требованиями компенсировать убытки, которые были понесены после невыполнения решения Стокгольмского арбитража.

С заявлением о принудительном взыскании выступил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Своим решением он поделился на встрече с комиссаром ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. По данным, украинская компания вынуждена начать официальную процедуру по принудительному исполнению решения.

Также «Нафтогаз» занимается подготовкой иска в требованиями выплатить урон, который был понесен в результате невыполнения решения арбитража. Витренко отметил, что позиция «Газпрома» вынуждает «Нафтогаз» прибегнуть к мерам, которые обеспечат исполнения решений на уровне Европы.

Как сообщалось ранее, «Газпрому» присудили выплатить «Нафтогазу» порядка 2,6 миллиардов долларов. Такая сумма был назначена из-за того, что Россия недопоставила газ в Украину.