Сергей Собянин рассказал, какие уличные фестивали ждут Москву

Сергей Собянин рассказал о программе «Московских сезонов», об их появлении и назвал уличные фестивали чудом, сообщает «Вечерняя Москва». Мэр отметил, что в2017 году участниками «Московских сезонов» стали 62 миллионов москвичей и туристов. На данный момент горожане могут посетить фестиваль «Пасхальный дар», он идет до 15 апреля на 38 площадках столицы. На фестивале всех ждут благотворительные аукционы, мастер-классы, театральные марафоны и творческие встречи.

В своем блоге Сергей Собянин рассказал, что популярность «Московских сезонов» растет год от года, и массовость их объяснима и насыщенной программой, и удобством проведения таких уличных мероприятий – для благоустройства городских пространств прилагается все больше усилий. Это дает возможность проводить множество открытых мероприятий в Москве, не отличающейся теплым климатом. Впереди у Москвичей и гостей столицы поющая «Весна АСарреllа», вкусная «Рыбная неделя», Фестиваль цветов и сладостей, Исторических реконструкций и многое другое.



