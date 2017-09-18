Меркель: «Северный поток – 2» связан с украинским транзитом

На пресс-конференции, участие в которой принял глава Украины Петр Порошенко, канцлер ФРГ Ангела Меркель указала, что «Северный поток – 2» невозможно обсуждать без четкого выяснения роли украинского транзита. По словам Меркель, проект будет осуществлен лишь в том случае, если в нем будет обозначено место транзита через Украину.

Ангела Меркель сообщила, что о проекте газопровода она общалась с президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы она отметила, что «Северный поток – 2» будет создан лишь тогда, когда создастся ясность вокруг месте в данном проекте украинского транзита.

Согласно утверждению Меркель, она «ясно указала» на невозможность проекта, если в нем не обозначится место Украины. Канцлер ФРГ уверенна, что если «Северный поток – 2» будет угрожать Украине лишением ее значения в газовом транзите, то этот проект будет «невозможным».

Уже известно, что представители Швеции, России, Дании и Финляндии не выступили против проекта. Теперь компания «Северного потока – 2» намеревается получить разрешение на возведение нового газопровода. Против проекта выступил ряд стран, среди которых США и Украина, которая имеет опасения о том, что данный газопровод лишит ее доходов от газового транзита.