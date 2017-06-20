Милонов предложил всех проституток Петербурга отправить в сельхоз "нежно доить коров"

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправить всех проституток Санкт-Петербурга работать в сельское хозяйство. Он отметил, что проститутки смогут нежно доить коров, а пока что они доят только козлов.

Виталий Милонов предложил зачистить все российские города от проституток и закрыть все бордели перед Чемпионатом мира по футболу. По его словам, в своем регионе он уже все зачистил, лично прогнал каждую проститутку. Также Милонов предложил всем проституткам Санкт-Петербурга поработать в сельском хозяйстве. Депутат уверен в том, что обладая такими способностями, они смогут довольно нежно доить коров, вместо того, чтобы доить в России козлов.

Милонов считает, что девушкам легкого поведения на время Чемпионата следует найти другую работу, а потом им, может, понравится, и они перестанут продвигать древнейшую профессию.

Напомним, ранее Виталий Милонов сообщил о том, что хочет создать в Санкт-Петербурге "полицию нравов" перед Чемпионатом мира по футболу.