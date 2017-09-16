Небензя: В случае удара по Сирии‍ США потерпит тяжелые последствия

Сегодня, 10:43 \\ Политика

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что в случае удара по Сирии‍ США потерпит тяжелые последствия. Ранее СМИ передавали информацию о том, что после заседания американских военачальников Трамп отправил к берегам Сирии эсминец.

 Накануне среди участников Организации Объединенных Наций прошло заседание Совета Безопасности. На повестку дня был вынесен вопрос о правильности решения США отправить к берегам Сирии эскадронный миноносец. Утверждая это решение американский президент Дональд Трамп сообщил, что государство, которым он управляет, имеет множество вариантов решения наказания виновников химической атаки в сирийской Думе, которую, к слову, так и не удалось доказать. Теперь США готовится нанести военный удар по Дамаску, и от этого решения их настойчиво предостерегает Россия.

Выражая мнение ее правительства, Василий Небензя заявил, что в случае удара по Сирии‍ США потерпит тяжелые последствия. Он напомнил, что на территории этого государства на законных основаниях находятся русские военные, и применение оружия может навредить им. Кроме того, постпред РФ при ООН напомнил присутствующим на заседании, что Соединенные Штаты не уполномочены обеспечивать мровую безопсность, так как эта роль отведена международным организациям.

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Автор - Александра Ровер
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