WSJ: К берегам Сирии вскоре прибудет ракетный эсминец США

Издание WSJ сообщает новость о том, что вскоре к берегам Сирии прибудет ракетный эсминец США. Решение отправить его принял американский президент Дональд Трамп после переговоров с военачальниками страны.

Стали известны новые подробности о реакции нескольких стран на пока еще официально не подтвержденную новость о том, что в сирийской Думе была устроена химическая атака, вследствие чего пострадало много местных жителей. Подробнее об этом сообщает западное издание The Wall Street Journal. По его данным, к берегам Сирии вскоре прибудет ракетный эскадренный миноносец.

Решение отправить его было принято вследствие заседания в Белом Доме. Американский лидер Трамп, беседуя с военачальниками, утверждал, что Вашингтон имеет множество вариантов того, как ответить на химатаку в Сирии, однако, по какой-то причине, все они несли военный характер.

В конце заседания было решено отправить в Сирию по крайней мере один эсминец. Сейчас он находится в пути. Пока что не было принято решении о применении военной силы. Его президент США озвучит в течение этого дня.