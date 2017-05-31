В Ростовской области прокуроры требуют закрыть 34 ТЦ с нарушениями

Прокуратура Ростовской области передала в суд документы с требованием закрыть 34 городских ТЦ с нарушениями пожарной безопасности. Так пресс-служба надзорного органа объявила 9 апреля.

Прокуроры региона провели проверки в свыше 650 торговых и торгово-развлекательных учреждений. В результате правоохранители столкнулись с 1900 случаями несоответствия государственным антипожарным стандартам. Чаще всего руководство не уделяло должного внимания монтажу систем автоматического извещения о пожаре, объявлений о ЧС, а также руководство эвакуацией посетителей. Многие противопожарные комплексы были неисправными, а эвакуационные выходы - завалены лековоспламеняемыми материалами. Выяснилось, что владельцы зданий часто попросту не проводят инструктаж съёмщикам помещений для торговли.

В итоге сотрудники прокуратуры составили около полутысячи актов, из которых 56 - иски в суд. Они добиваются прекращения деятельности 34 комплексов до момента ликвидации всех обнаруженных несоответствий законным требованиям. Суд уже приостановил работу караоке-бара "Звезда" из ТЦ "Баклановский", работающий в Новочеркасске. Закрыты также "Атлант" и "Комсомолец" из Волгодонска и детский центр "Джоуль парк" в самой столице области.