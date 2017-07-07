Трамп намерен принять решение по действиям США после химатаки в Сирии за 48 часов

Американский президент Дональд Трамп в понедельник, 9 апреля, заявил о том, что примет решение об ответных мерах после химатаки в Сирии в течение двух дней. В настоящий момент он обсуждает сложившуюся ситуацию с военными.

Как стало известно СМИ, Трамп не намерен просто так оставлять ситуацию, которая произошла в сирийском городе Дума. В возможной химатаке Вашингтон обвиняет правительственные войска и заявляет о том, что ответные меры президент намерен принять уже в течение 24-48 часов. Несмотря на то, что Москва отрицает химатаку в Думе, Трамп не намерен оставлять произошедшее без наказания.

Стоит отметить, что американский лидер сегодня в очередной раз призвал Россию и Сирию открыть вход в Восточную Гуту для того, чтобы туда прибыли медики и международные наблюдатели.