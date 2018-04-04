Племянница Скрипаля назвала самое опасное место для его семьи

Племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля рассказала, какое место в мире можно считать самым опасным для его семьи. По ее словам, в мире существует только одно такое место, и это США.

Как рассказала Виктория Скрипаль, ее дядя никогда не хотел вместе с семьей жить в Америке и она считает, что США являются для его семьи самым опасным местом. Виктория также рассказала, что Скрипаль всегда являлся идеологическим противником США и его семья не испытывала желания проживать в Америке.

Стоит отметить, что Виктория не стала уточнять, являются ли Россия или Великобритания безопасными странами для Скрипалей.

Напомним, что племянница Скрипаля недавно намеревалась прилететь в Великобританию для того, чтобы навестить своих родственников, однако ей отказались выдать визу.