Путин наградил Орденом дружбы двух граждан США

Президент России Владимир Путин решил присвоить двум гражданам США Орден дружбы за усилия по российско-американскому сотрудничеству. 9 апреля он подписал свой президентский указ.

Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, чести удостоился морской пехотинец, генарал-майор в отставке, Чарльз Фрэнк Болден. С июля 2009 по январь 2017 года он руководил американским космическим агентством NASA. Отставной военный воевал во Вьетнаме в составе Корпуса морской пехоты. Пережив боевые действия в должности летчика, мужчина в 1981 году полетел в космос. После трех экспедиций он возглавил команду шаттла Discovery, в которую первым из россиян попал Сергей Крикалев. Позже он вновь посвятил себя морской авиации и дослужился до почетного воинского звания. Но в 2009 снова вернулся к космонавтике.

Вторым отмеченным Владимиром Путиным американцем стал Томас Паттен Стаффорд. Он сделал немалый вклад в развитие отношений между государствами, находясь в должности председателя консультативного комитета NASA по вопросам МКС.

Ещё одним держателем Ордена дружбы стал Марко Провер Танкетти, исполнительный вице-председатель бизнес-группы "Пирелли". Глава РФ пришел к выводу, что этот человек многое сделал для усиления торгово-экономических связей между Италией и Россией.